‘Mum ve odun stoklayın’

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gaz sevkiyatını düşürmesi, gaz ve elektrik fiyatlarının artması nedeniyle enerji krizini hafifletmek için önlemler almaya devam ediyor. İsviçre Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, enerji krizi nedeniyle ülke genelinde kış mevsiminde geçici elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu. Luginbühl, "birkaç saat süren elektrik kesintilerine karşı mum ve evinde odun sobası olanlar için odun stoklama" çağrısı yaptı. İspanya'da ise enerji tasarrufu için klimalar 27 derecenin altına düşürülemeyecek. DIŞ HABERLER