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Giriş Tarihi: 16.10.2024 14:58

Münbiç'te PKK/YPG'li teröristler okula saldırdı! 6 yaralı

Suriye'de Halep'e bağlı Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren PKK/YPG'li teröristler bir okula roket saldırısı düzenledi. 4'ü öğrenci, 2'si öğretmen 6 kişinin yaralandığı saldırının ardından SMO birlikleri Münbiç'teki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.

AA
Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler okula saldırdı! 6 yaralı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un güneyindeki Mahsenli köyüne roket saldırısı düzenledi.

6 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda, köydeki ilkokul binası hedef alınırken 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri ise Münbiç'teki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ 4 BÖLGEYİ HEDEF ALIYOR

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

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Münbiç'te PKK/YPG'li teröristler okula saldırdı! 6 yaralı
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