Musk Twitter’ın kirli oyunlarını deşifre etti

Tartışmalı sosyal ağ sitesi Twitter'ın kara lekeleri tek tek ortaya çıkıyor. ABD'li milyarder işadamı Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da geçmiş dönemde yapılan gizli işleri ortaya dökmeye devam ediyor.Musk daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki haberlerin başkanlık seçimi öncesinde Twitter'da sansürlendiğini açıklamıştı.İkinci parti ifşalar da dün yayınlandı. Şirketin "siyasi görüş veya ideolojiye dayalı gölge yasaklama yapmadığına dair güvence" vermesine rağmen, arka planda farklı çalıştığı ortaya çıktı.Buna göre Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğu, beğenilmeyen tweet'lerin trend olmasını engellediği ve tüm hesapların, hatta trend olan konuların görünürlüğünü aktif olarak sınırladığı iddia edildi.Yeni belgelere göre eski Twitter yönetimi, birçok hesap için 'kara listeler' oluşturarak bunu da kullanıcıları sınırlamak için kullanmış.Özellikle Demokrat Parti'nin politikalarına karşı görüş bildiren muhafazakâr isimlerinin paylaşımlarının sansürlendiği bildirildi.Twitter'ın yeni sahibi Musk tarafından da onaylanan bu ifşalar hakkında ise Batılı ana akım medya kuruluşları adeta suspus oluyor. Aynı yayın kuruluşları geçmişte Hunter Biden hakkındaki haberleri de tıpkı Twitter gibi vermemekle suçlanmıştı.Elon Musk, yıllarca girilmeyen ve tweet atılmayan 1.5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacaklarını duyurdu.