Rodos’ta skandal karar: Müslüman Türklere ait mallar satılıyor

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kaymakçı, Yunanistan'ın 1970'te çıkarılan "Katalipsis" olarak bilinen "10 yıl içinde tapu dairesine bildirilmeyen taşınmaz mal ve mülkler hazineye intikal eder" şeklinde kanun çıkardığını belirtti. Kaymakçı, "Bu hüküm gerekçe gösterilerek Türklere ait vakıf malları gasbediliyor. Sorun bugüne kadar çözülememiş olarak devam ediyor. Hukuki olarak vakıf mallarının satılması yasak" dedi.