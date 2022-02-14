Müslümanlar Fransa’yı sessizce terk ediyor

FRANSA'DA ayrımcı ve İslamofobik muamelelere maruz kalan çok sayıda Müslüman'ın kendilerini güvende hissetmemeleri nedeniyle ülkeden sessiz sedası ayrılması New York Times
'a (NYT) haber oldu. Amerikan NYT gazetesinde "Müslümanların Fransa'yı sessizce terk edişi" başlığıyla yayımlanan özel haberde, ülkede yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarında ağırlıklı olarak göç tartışmaları ele alınırken Fransa'yı terk eden Müslümanların sayısının gün geçtikçe arttığı, bunun derin bir krize işaret ettiği vurgulandı.
BASIN GÖRMÜYOR
Haberde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un en yakın 3 rakibinin seçim kampanyalarında daha çok "göç karşıtlığını" vurguladığına ancak Fransa'nın son yıllarda birçok Avrupa
ülkesinden daha az göç aldığına dikkat çekildi. Haberde, ülkedeki siyasetçilerin ve basının bu gidişi görmezden geldiği vurgulandı.