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Haberler Dünya Haberleri Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri semineri İstanbul'a masaya yatırılacak
Giriş Tarihi: 16.2.2022 09:46

Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri semineri İstanbul'a masaya yatırılacak

ANKARA
Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri semineri İstanbul’a masaya yatırılacak

Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında uluslararası seminer İstanbul'da düzenlenecek. Seminerde Avrupa, Asya ve Filistin'deki insan hakları durumunun ele alınacak. İslam toplumlarında bilincin artırılması için özel başlık açılmasını isteyen Türkiye, BDİHK'nin 2012 yılında düzenlenen İkinci Olağan Oturumu'na ve 2018 yılında tertiplenen İslamofobi'yle Mücadele Semineri'ne evsahipliği yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve BDİHK Sekretaryası işbirliğiyle 16-17 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul'da "Müslümanların Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri" temalı uluslararası bir seminer düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın video-mesaj yoluyla hitap edeceği ve Avrupa, Asya ve Filistin'deki insan hakları durumunun ele alınacağı seminere BDİHK'nin bazı üyeleri, İİT üyesi ve diğer bazı ülkelerden yetkililer, uluslararası kuruluş temsilcileri, kordiplomatik mensupları, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımızın temsilcileri ile yerli ve yabancı uzman ve akademisyenler katılacaktır" denildi.

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Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri semineri İstanbul'a masaya yatırılacak
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