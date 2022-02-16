Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri semineri İstanbul’a masaya yatırılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve BDİHK Sekretaryası işbirliğiyle 16-17 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul'da "Müslümanların Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri" temalı uluslararası bir seminer düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın video-mesaj yoluyla hitap edeceği ve Avrupa, Asya ve Filistin'deki insan hakları durumunun ele alınacağı seminere BDİHK'nin bazı üyeleri, İİT üyesi ve diğer bazı ülkelerden yetkililer, uluslararası kuruluş temsilcileri, kordiplomatik mensupları, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımızın temsilcileri ile yerli ve yabancı uzman ve akademisyenler katılacaktır" denildi.