Müslümanlara yönelik nefret suçları % 71 arttı

Kanada'da geçen yıl Müslümanlara yönelik nefret suçlarında yüzde 71 artış yaşandığı belirtildi. Middle East Eye'ın haberine göre, Kanada'nın resmi istatistik kurumu Statistics Canada'nın yayımladığı raporda ülke genelinde Müslümanlara yönelik nefret suçlarında belirgin bir artış gözlendiği bildirildi. Müslümanlara yönelik 2020'de kaydedilen saldırıların sayısı 84 iken, 2021'de 144'e yükseldiği ifade edilen raporda, böylece ülke genelinde Müslüman topluluklara karşı nefret suçlarının bir yıl içerisinde yüzde 71 arttığına işaret edildi.