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Giriş Tarihi: 4.7.2023 13:04

Müttefik ülkeler anlaştı: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg için karar verildi!

Görev süresi 30 Eylül’de dolacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görevde kalması için anlaşmaya varıldı. 2014 yılından bu yana görevde olan Stoltenberg’in 2024’e kadar yönetimde kalmasına karar verildi.

AA
Müttefik ülkeler anlaştı: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg için karar verildi!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin, dördüncü kez 1 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı. NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in 30 Eylül'de bitecek görev süresinin uzatılması için müttefik ülkelerin anlaştığı bildirildi.

Kararın, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanacağı belirtildi. Bu kararla Stoltenberg, 1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek.

Stoltenberg, açıklamasında, "NATO müttefiklerinin görev süremi uzatma kararından onur duydum." ifadesini kullandı.

GÖREV SÜRESİ 3 KEZ UZATILDI

Jens Stoltenberg, 1 Ekim 2014'ten bu yana görevde bulunuyor. Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'in görev süresi, daha önce 3 kez uzatılmıştı.

Son haftalarda NATO Genel Sekreterliği görevi için çok sayıda isim dile getiriliyordu ancak Stoltenberg'in süresinin uzatılması ihtimali öne çıkıyordu. NATO ülkelerinin çoğunun uzatmaya sıcak baktığı, Stoltenberg'in Rusya ile gerilimin çok yüksek seyrettiği bir dönemde görevde kalmasını istediği belirtiliyordu.

Stoltenberg'in Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından hemen önce ülkesinde Merkez Bankası başkanlığına geleceği açıklanmıştı. Savaşın başlamasından kısa süre sonra Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı.

Norveç Merkez Bankası, dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nu yönetiyor. Fonun büyüklüğü 1,4 trilyon doları aşıyor.

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Müttefik ülkeler anlaştı: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg için karar verildi!
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