‘Müzakerelerde ivme yakalandı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu Ukrayna
-Rusya
savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye
'nin krizinin başından beri ilkeli bir tutum benimsediğinin altını çizen Çavuşoğlu, savaşın sonra erdirilmesi için yoğun mekik diplomasisi yürütüldüğünü söyledi. Krizin bir an önce sonlandırılması için önce insani sonra kalıcı ateşkes için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini kaydetti. Türkiye'nin dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı bir rol oynadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın, bir ivme yakalandı" dedi.