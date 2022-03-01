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Giriş Tarihi: 2.3.2022

Müzakerelerin ikinci turu bugün

Müzakerelerin ikinci turu bugün
UKRAYNA ile Rusya'nın önceki gün Belarus'ta gerçekleştirdiği müzarekelerin ilk turunda sonuç çıkmadı. Rusya'dan, "Müzakerelerin değerlendirilmesi için henüz çok erken. Görüşmeler sonrası analiz yapmalı, bakış açısını değerlendirmeliyiz" açıklaması yapıldı. Rus basınına yansıyan haberlere göre taraflar bugün ikinci tur müzakereler için bir araya gelecek. Ukrayna yönetimi Rusya'nın tüm askerlerini ülkelerinden ve ilhak ettikleri Kırım'dan çekmelerini istiyor. Rusya da Ukrayna'nın Batı'dan tamamen kopmasını talep ediyor.
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Müzakerelerin ikinci turu bugün
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