Müzakerelerin ikinci turu bugün

UKRAYNA
ile Rusya
'nın önceki gün Belarus
'ta gerçekleştirdiği müzarekelerin ilk turunda sonuç çıkmadı. Rusya'dan, "Müzakerelerin değerlendirilmesi için henüz çok erken. Görüşmeler sonrası analiz yapmalı, bakış açısını değerlendirmeliyiz" açıklaması yapıldı. Rus
basınına yansıyan haberlere göre taraflar bugün ikinci tur müzakereler için bir araya gelecek. Ukrayna yönetimi Rusya'nın tüm askerlerini ülkelerinden ve ilhak ettikleri Kırım
'dan çekmelerini istiyor. Rusya da Ukrayna'nın Batı
'dan tamamen kopmasını talep ediyor.