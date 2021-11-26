Myanmar’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Myanmar'ın Bangladeş sınırında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinin başkenti Hakha'nın 19 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerin 32,8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Bangladeş'te de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

HİNDİSTAN'DA BİLE HİSSEDİLDİ

Reuters'in haberine göre Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) web sitesinde ve Twitter'daki kullanıcılar tarafından yayınlanan tanık ifadelerine göre, Bangladeş'teki Chittagong'da ve Aizawl'dan yaklaşık 450,62 km uzaklıktaki doğu Hindistan şehri Kalküta'ya kadar hissedildi. Tanıklardan biri depremi "Çok güçlü" olarak tanımladı.