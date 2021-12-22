Myanmar’da bir yeşim madeninde heyelan! Düzinelerce kayıp var

Olay, Kachin State'in Hpakant bölgesinde sabaha karşı saat 4 sıralarında meydana geldi. Yeşim madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 80 kişinin maden atıklarıyla sürüklendiği ifade edildi.
DÜZİNELERCE İNSAN KAYIP
Olay yerine giden ekipler arama kurtarma çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir cansız bedenle karşılaşılmadı. Şu ana kadar 75 yaralı hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda şu ana kadar düzinelerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.
ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
Geçen yıl, çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu 170'ten fazla kişi Hpakant madenlerinde yaşamını yitirdi. Dünya'daki yeşim taşının yüzde 90'ını Myanmar çıkarıyor. Madenden elde edilen gelirlerlerin kontrolü için verilen mücadelede ise yaşanan çatışmalar nedeniyle pek çok insan yaşamını yitiriyor.