Myanmar’da bir yeşim madeninde heyelan! Düzinelerce kayıp var

Olay, Kachin State'in Hpakant bölgesinde sabaha karşı saat 4 sıralarında meydana geldi. Yeşim madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 80 kişinin maden atıklarıyla sürüklendiği ifade edildi.

DÜZİNELERCE İNSAN KAYIP

Olay yerine giden ekipler arama kurtarma çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir cansız bedenle karşılaşılmadı. Şu ana kadar 75 yaralı hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda şu ana kadar düzinelerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.