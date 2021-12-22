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Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:12

Myanmar'da bir yeşim madeninde heyelan! Düzinelerce kayıp var

Myanmar’da bir yeşim madeninde heyelan! Düzinelerce kayıp var

Myanmar'da bir yeşim madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 70 kişinin maden atıklarıyla sürüklendiği, düzinelerce insanın ise kayıp olduğu bildirildi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği korkunç olayda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Kachin State'in Hpakant bölgesinde sabaha karşı saat 4 sıralarında meydana geldi. Yeşim madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 80 kişinin maden atıklarıyla sürüklendiği ifade edildi.

DÜZİNELERCE İNSAN KAYIP

Olay yerine giden ekipler arama kurtarma çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir cansız bedenle karşılaşılmadı. Şu ana kadar 75 yaralı hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda şu ana kadar düzinelerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.

GEÇEN HAFTA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ülkede geçen hafta meydana gelen br toprak kaymasında ise en az 6 kişinin öldüğü ifade edilmişti. Ölümcül toprak kaymaları ve benzer kazalar, Hpakant bölgesinde oldukça yaygın. Myanmar'dan çıkarılan madenler genellikle Çin'e ihraç ediliyor.

ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Geçen yıl, çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu 170'ten fazla kişi Hpakant madenlerinde yaşamını yitirdi. Dünya'daki yeşim taşının yüzde 90'ını Myanmar çıkarıyor. Madenden elde edilen gelirlerlerin kontrolü için verilen mücadelede ise yaşanan çatışmalar nedeniyle pek çok insan yaşamını yitiriyor.

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Myanmar'da bir yeşim madeninde heyelan! Düzinelerce kayıp var
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