Myanmar’da maden felaketi! Onlarca kişi kayıp

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi. Dünyanın en büyük yeşim kaynaklarına sahip Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesindeki maden ocağında yerel saatle 15.30 civarında heyelan oldu.