Nadir banknota rekor fiyat

İngiltere'de bağışlanan eşyalar arasından çıkan banknot, rekor fiyata satıldı. Yardım kuruluşu Oxfam'ın İngiltere'deki Essex'in Brentwood şubesinde gönüllü çalışan Paul Wyman, müşterilerin bağışladığı eşyaların bulunduğu bir kutuda 1920 yılına ait bir banknot keşfetti. Wyman'ın bir müzayede evi ile iletişime geçmesiyle 100 sterlinlik banknotun 30 bin sterlin değerinde olduğu belirlendi.Ancak banknot, Londra'daki Spink Müzayede Evi'nde sergilendiğinde bu miktarın beş katına kadar çıktı. Az sayıda basılan banknot 140 bin sterline (yaklaşık 2.8 milyon lira) satıldı. Söz konusu banknottan sadece 10 adet olduğunu belirten Elaine Fung, banknotun o dönemde yüksek rütbeli bir yetkiliye hizmetleri için verilmiş olabileceğini ifade etti. Banknotu keşfeden ekibe teşekkür eden Oxfam Direktörü Lorna Fallon, "Banknot sayesinde, Oxfam'ın Doğu Afrika'da açlık riski altındaki insanlara ve Ukrayna'dan gelen mültecilere yardım etmeyi de kapsayan çalışmaları için bu kadar çok para toplanmasından memnunuz" dedi. Nadir bulunan banknotun tarihi, 1927'de Filistin üzerindeki İngiliz mandası dönemine kadar uzanıyor.