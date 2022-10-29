Nalgae Fırtınası 45 can aldı

Filipinler'in güney kesimlerinde üç gün önce başlayan şiddetli yağışlar ve rüzgârlar getiren Nalgae Fırtınası'nda bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ölümlerin çoğu Maguindanao eyaletinde meydana geldi. Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) fırtınanın hızının saatte 95 kilometre hıza ulaştığını aktarırken, tayfunun başkent Manila'yı vuracağı belirtildi.