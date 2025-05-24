Napolyon’un kılıcı rekor fiyata satıldı

FRANSAİmparatoru Napolyon Bonapart'a ait kılıç beklenenin çok üstünde rekor fiyata satıldı. 1802 yılında Napolyon tarafından sipariş edilen kılıç, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir açık artırmada satışa sunuldu. Açık artırmadan önce 700 bin ve 1 milyon avro arasında satılması beklenen kılıç, 4,7 milyon avroya satıldı. Bu rakamın, Napolyon'la ilgili eşyalar arasında fiyat rekorunu kırmak üzere olduğu aktarıldı. Söz konusu rekor 4,8 milyon avro ile Marengo Savaşı'nda Napolyon tarafından başka bir kılıca ait. Kılıcın 1815 yılında Waterloo mağlubiyetinden beri Grouchy ailesinde olduğu ifade edildi.