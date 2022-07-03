NASA astronotu, uzayda topraksız sebze yetiştirdi

NASA'nın uçuş mühendislerinden Jessica Watkins, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda toprak kullanmadan bitki yetiştirmeyi başaran ilk astronot oldu. Watkins, kozmik sebzeleri XROOTS adlı bir sistem yardımıyla yetiştirdi. XROOTS deneyi şubatta başlatıldı ve 4-6 ay içinde ilk mahsullerini verdi. Sistemde tohumların en başından hasada kadar gelişimini desteklemek için yalnızca hidroponik ve aeroponik teknikler kullanıldı. Hidroponik, bitkilerin toprak kullanılmadan su içindeki minerallerle, aeroponik ise benzer şekilde hava veya sis ortamında yetiştirilmesi anlamına geliyor. NASA yetkilileri, Sierra Space adlı özel firmanın tasarladığı sistemin deneysel olduğunu vurguladı. Sistemin astronotların hava ve su bazlı karışımları farklı bitki türlerinde test etmesine olanak tanıyan bir dizi "bağımsız oda"dan oluştuğu ifade edildi.