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Giriş Tarihi: 28.12.2024

NASA, Güneş’e en yakın noktaya ulaşarak tarihe geçti

NASA, Güneş’e en yakın noktaya ulaşarak tarihe geçti
NASA'ya ait bir uzay aracı, bugüne kadar Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı araç oldu. BBC'nin haberine göre Parker Güneş Sondası isimli araç, olağanüstü miktarda radyasyona ve sıcaklığa maruz kalarak Güneş'in dış atmosferinden geçti. Güneşin arka tarafında kaldığı için birkaç gündür sinyal alınamayan Parker, 26 Aralık'ın son dakikalarında ilk sinyalini gönderdi. Gelen veriler aracın saatte 692 bin km hıza ulaştığını gösterdi. İşlevsel haldeki aracın güneşin yüzeyine 6.1 milyon km yaklaştığı açıklandı.
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NASA, Güneş’e en yakın noktaya ulaşarak tarihe geçti
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