NASA’dan 11 milyon km’lik nokta atış

NASA'nın bir kıyamet günü senaryosunda dünyayı koruma kapasitesini test etmek için yapılan Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos isimli asteroide başarıyla çarptı.DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği 160 metre çapındaki Dimorphos isimli asteoridi yörüngesinden saptırmak için saatte yaklaşık 23 bin kilometre hızla gitti. Uzay aracı, saat 02.14 sularında 15 bin mil hızla giderken asteroide çarptı. Asteroidin yörüngesinin değişip değişmediği 2 ay sonra belli olacak. Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi.DART'ı geliştiren Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan yönetilen planlı çarpışma sonrası, NASA yetkilisinin canlı yayında, "Bu, insanlığın bir gök cisminin rotasını değiştirmek üzere yaptığı ilk girişimdi" şeklindeki sevinç ifadeleri duyuldu. NASA'nın Gezegen Bilimleri Direktörü Lori Glaze, "İnsanlık için yeni bir çağ başladı" dedi.