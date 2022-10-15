NASA’nın Crew-4 mürettebatı dünyaya döndü

Bob Hines, Kjell Lindgren ve Jessica Watkins'in yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti'den oluşan mürettebat, yörüngedeki araştırma laboratuvarında 6 aylık bir konaklama için nisan ayında SpaceX tarafından uzay istasyonuna taşınmıştı.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, geçen hafta UUİ'ye 4 astronot daha göndererek "Crew-5" misyonunu gerçekleştirmişti.

SpaceX, Mayıs 2020'deki ilk mürettebatlı uçuştan bu yana, 6 NASA görevi ve iki özel uçuşuyla toplam 30 kişiyi yörüngeye uçurdu.