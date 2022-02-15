NATO, 16 Şubat’ta Avrupa’da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek

Danimarka, Hollanda, İspanya, ABD ve İngiltere'nin gönderdiği savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla bu bölgedeki mevcudiyet artırıldı.

Ayrıca Romanya ve Bulgaristan'da son haftalarda NATO ülkelerinin asker ve savaş uçağı sayıları arttı. Bu iki ülkedeki askeri takviyeleri başta ABD olmak üzere İtalya, Almanya ve İspanya yapmış durumda. Romanya'da halen NATO ülkelerine mensup 2 binden fazla asker bulunuyor.

Bu takviye, halihazırda bu ülkelerin milli intikallerinden oluşuyor ve giden askeri unsurların komutaları gönderen ülkede bulunuyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda bu askeri birimlerin NATO şemsiyesi altına alınması konusunda karar çıkması bekleniyor.