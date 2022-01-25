NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya’nın endişelerini dinlemeye hazırız

CNN televizyonuna konuşan Stoltenberg, Kremlin'in tekliflerine karşılık bekledikleri yolundaki açıklamasının ardından, NATO'nun yazılı karşı teklif metnini bu hafta göndereceklerini söyledi.

Stoltenberg, "Şu anda tekliflerimizi, yazılı metni sonuçlandırıyoruz. Bu hafta kendilerine göndereceğiz. Bunu ABD ile paralel şekilde yapacağız çünkü ABD birkaç hafta önce bir anlaşma teklifi almıştı. Aynı şekilde biz de benzer bir taslak almıştık. Ana hatlarıyla oturup konuşmaya hazır olduğumuzu söyleyeceğiz." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun silahların kontrolü, silahsızlanma, askeri faaliyetlerde şeffaflık, riskleri düşürme mekanizması ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili diğer konuları konuşmaya hazır olduklarını belirtti.

"Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız." ifadesini kullanan Stoltenberg, Ukrayna-Rusya krizine çözüm için "halen diplomatik bir yol bulunduğunu" vurguladı. Stoltenberg, bunun için Rusya'nın gerginliği düşürmesi ve NATO ile iyi niyet içinde görüşmeye hazır olması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, "NATO Ukrayna'ya muharip birlikler konuşlandırmayacak. Ancak hazır olduğumuzdan ve özellikle ittifakın doğusundaki tüm müttefikleri savunma taahhüdümüzle ilgili yanlış anlaşılma bulunmadığından emin olmalıyız." ifadesini kullandı.