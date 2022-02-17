NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya Ukrayna’ya saldırmak için bahane arıyor

Rusya'yı bilgi kirliliği yapmakla suçladınız, onlarda aynı suçlamayı yapabilir mi?"

"Şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birlikleri görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz. Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olursa bu Rusya için büyük bir tehdit olacaktır, biz Ukrayna'nın yanındayız. Rusya'nın bu agresif tutumu karşısında biz diyalog çağrımızı sürdürüyoruz, biz diplomasiye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahada bundan sonra neler olmalı ki NATO gerginliğin dindiğine inansın?

"Gerçek bir geri çekilme görmemiz gerekiyor. Bir takım askerler içeri girdi, bazıları geri çekildi ama temele baktığımızda asker sayısı arttı. Burada bir hareketliliğin olması askerlerin çekildiği anlamına gelmiyor. Şu anda bunu görmüş değiliz ancak bu değişebilir, biz de bunu bekliyoruz. Dileriz bundan sonraki dönemde Rusya, dediğini yapabilir."

Gerekli adımları atıyoruz. Rus nükleer yatırımalarından sonraki süreçler için de önlemler alıyoruz.

Rusya konseyi NATO'da toplandı, Rusya'ya kendi tekliflerimizi bulunduk. Askeri teşiklat şeffaflığı gibi maddeler sunduk. Rusya ve NATO ülkeleri içinde güvenlik amacıyla bu teklifi sunduk. Bir anlaşmaya varılabilir. Hali hazırda bir yanıt verilmedi. NATO Rusya oturulup konuşulabilecek. Gerginliğin azalması için görüşmeye hazırız.