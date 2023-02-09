NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Tayvan uyarısı

BLİNKEN'DAN ÇİN CASUS BALONU YORUMU

ABD ordusunun Montana eyaleti üzerinde tespit ettiği ve 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında düşürdüğü Çin casus balonuna değinen Blinken, bu konuda topladıkları bilgileri Kongreyle ve ABD'nin ortaklarıyla paylaştıklarını söyledi.

Blinken, balonun Çin'nin geniş gözetleme faaliyetinin bir parçası olduğunu belirterek "Onlarca ülkeyle, hem Washington'da hem de elçiliklerimiz üzerinden bilgi paylaştık. Çünkü beş kıtada ülkelerin egemenliğini ihlal eden bu geniş programın tek hedefi ABD değildir." dedi.

Diğer ülkelerle görüşmelerinde Washington ve Pekin'in ilişkileri sorumlu bir şekilde yürütmeleri mesajını aldıklarını anlatan Blinken, ABD'nin sorumlu davrandığını ve Çin'den aynı şekilde sorumlu davranmasını beklediklerini dile getirdi.

Blinken ayrıca NATO ortaklığını pasifik bölgesine de taşımaya çalıştıklarını kaydetti.

ABD'li bakan, Güney Kore ve Japonya'yı ziyareti için Stoltenberg'e teşekkür etti. Blinken, bu ziyaretin ABD'nin Atlantik ve Pasifik'teki ittifakları arasında artan sinerjiyi gösterdiğini ifade etti.