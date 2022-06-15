NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna çağrısı! ‘Acımasız bir savaş yürütülüyor’

FİNLANDİYA VE İSVEÇ VURGUSU

Müttefik ve ortakların halihazırda Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri teçhizatın yanı sıra ekonomik ve insani yardım da sağladığını vurgulayan Stoltenberg, "Zirvede, Ukrayna'ya daha uzun vadede yardım etmek, Sovyet dönemi teçhizatından modern NATO teçhizatına geçiş ve NATO ile birlikte çalışabilirliği geliştirmek için NATO müttefiklerinin Ukrayna için kapsamlı bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varmalarını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Bir kez daha Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının tarihi olduğunu tekrarlayan Stoltenberg, "Şu anda katılım sürecindeki sonraki adımlar üzerinde aktif olarak çalışıyoruz ve bunu yaparken, tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz" dedi.

Stoltenberg yarın, NATO Savunma Bakanları'nın, yeni bir güvenlik gerçeğine yanıt vermek için NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını önemli ölçüde güçlendirme ihtiyacını ele alacaklarını belirterek, "Müttefik topraklarının her santimini savunabileceğimizden emin olmak için şimdi uzun vadede duruşumuzun ölçeği ve tasarımı hakkında kararlar alacağız. Bu, daha fazla mevcudiyet, daha fazla yetenek ve daha yüksek hazırlık anlamına geliyor. Kararlarımız NATO'yu güçlendirecek ve tüm alanlarda herhangi bir saldırıyı caydırabilmemizi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasadışı olarak ilhakından bu yana, Avrupalı müttefikler ve Kanada'da art arda 7 yıl savunma yatırımlarının arttığını söyleyen Stoltenberg, "Müttefikler ayrıca modern yeteneklere daha fazla yatırım yapıyor ve NATO konuşlandırmalarına ve tatbikatlarına katkıda bulunuyorlar" dedi.