NATO: Gerekirse müdahaleye hazırız

Kosova'dayaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine başlayan gerginlikte sular şimdilik duruldu. Kosova'daki Sırplar, önceki akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı. Gerginliğin artmasının ardından Kosova hükümeti, Batılı ülkelerle istişarelerin ardından kararı uygulamaya koymayı 1 ay ertelediğini duyurdu. NATO'nun Kosova'daki misyonu "istikrarın tehlikeye girmesi halinde müdahale etmeye hazır olduğunu" açıkladı. Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini, tarafları görüşmek üzere Brüksel'e davet ettiklerini bildirdi.Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor. AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor