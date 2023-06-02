NATO, İsveç için geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha net bir zaferle seçilmesinin ardından Avrupa'da kartlar yeniden dağıtılıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve üst düzey görüşmeler yapmak üzere bugün ve yarın Türkiye'de olacak. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak. Stoltenberg, önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.Rusya tehdidi altındaki İsveç, NATO'ya üye olmak istiyor. Türkiye ise terörle mücadele konusundaki yetersiz kalmalarından dolayı Stockholm yönetiminin üyeliğini veto etmişti. İsveç'te önceki gün yeni bir terör yasası çıkarılmıştı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstörm da Oslo'da düzenlenen NATO toplantısına ilişkin, Twitter üzerinden "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, üye devletler İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda Türkiye ve Macaristan'a, çok açık bir mesaj" açıklamasında bulunmuştu. Buna cevap olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın" cevabını verdi.