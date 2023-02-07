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Giriş Tarihi: 7.2.2023 16:36 Son Güncelleme: 7.2.2023 16:59

NATO karargahında Türkiye dayanışması: Bayraklar yarıya indirildi

Türkiye’de gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde 7 gün süreyle yas ilan edildi. Felaketin ardından Türkiye’ye tüm dünyadan yardım ve destek yağarken Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO karargahında bayraklar yarıya indirilerek “Türk halkıyla dayanışma içindeyiz” mesajı verildi.

AA
NATO karargahında Türkiye dayanışması: Bayraklar yarıya indirildi

NATO karargahındaki bayraklar, Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dayanışma sergilemek için yarıya indirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahının önünde bulunan 30 müttefik ülkenin bayrakları, Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma, ayrıca depremde hayatını kaybedenler için yarın akşama kadar yarıda kalacak.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinin sosyal medyadaki açıklamasında, "Müttefiklerimize bu anlamlı ve kuvvetli dayanışma mesajı ile dünden bu yana ülkemize gönderdikleri yardımlar için gönülden teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da NATO üyesi ülkelerin, deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olanlara destek vermek üzere yardım çabalarını harekete geçirdiğini bildirdi.

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NATO karargahında Türkiye dayanışması: Bayraklar yarıya indirildi
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