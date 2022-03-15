NATO Kuzey’de Rusya’ya gözdağı veriyor! 30 bin askerden savaş hazırlığı

"TATBİKAT ÖNCEDEN PLANLIYDI"

Açıklamada, tatbikatın daha önceden planlandığını ve savunma amaçlı olduğunu belirten NATO, "Avrupa ve Kuzey Amerika'dan on binlerce asker, Norveç'in Soğuk Müdahale 2022 tatbikatı kapsamında zorlu iklim koşullarında birlikte eğitim alıyor. Tatbikat savunma amaçlı ve uzun süredir planlanmış bir tatbikattır ve NATO'nun herhangi bir tehdide kararlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini göstermektedir. Tatbikata NATO'nun yakın ortakları Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 30 bin askerin yanı sıra yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi katılıyor" ifadelerini kullandı.