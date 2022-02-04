NATO-Rusya arasında asker polemiği

NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, Rusya
'nın Ukrayna
'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısının 100 bini aştığını, son iki günde de Belarus
'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini söyledi. Açıklamada "Rusya Belarus'a yaklaşık 30 bin asker ve modern silah gönderdi" denildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD'nin Avrupa'ya 3 bin askeri sevk etme kararını değerlendirdi. Peskov, "Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, aksine gerginliğin artmasına neden oluyor" dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Belarus ile bu yıl 20'den fazla ortak tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.