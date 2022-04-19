NATO Rusya Ukrayna savaşına dahil olacak mı? Scholz açıkladı

'RUSYA İÇİN BİR FELAKET OLACAK'

"Aldığımız tedbirler Rusya'yı ve Putin'i sert bir şekilde vuruyor. Yaptırımlar etkisini gösteriyor." diyen Scholz, uzmanların Rusya'nın ekonomisinin küçüleceğini ve enflasyonun yükseleceğini varsaydığını, bunun Rusya için "bir felaket olacağını" ifade etti.

Olaf Scholz, Ukrayna'ya silah sağladıklarını belirterek, ilk başta bunu Alman ordusunun stoklarından yaptıklarını, ancak burada imkanların sınırına gelindiğini anlattı.