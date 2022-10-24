Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri NATO, Rusya’nın “kirli bomba” iddiasını reddetti
Giriş Tarihi: 24.10.2022 22:25 Son Güncelleme: 24.10.2022 22:25

NATO, Rusya’nın “kirli bomba” iddiasını reddetti

İHA
NATO, Rusya’nın “kirli bomba” iddiasını reddetti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasını reddettiklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasına ilişkin NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Rusya'nın kirli bomba iddialarını ele aldıklarını aktararak, "NATO müttefikleri bu iddiayı reddediyor" dedi.

Rusya'nın söz konusu iddiayı gerginliği tırmandırmak için bir bahane olarak kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin kararlı şekilde devam edeceğini açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
NATO, Rusya’nın “kirli bomba” iddiasını reddetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA