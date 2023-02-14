NATO Savunma Bakanları Toplantısında Türkiye için saygı duruşu

NATO ülkelerinin savunma bakanları, başta Ukrayna'ya destek olmak üzere birçok konuyu ele almak üzere, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Savunma Destek Grubu Toplantısı'nın ardından bir araya geldi.

TOPLANTI SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI

Toplantının açılışı Türkiye'deki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler anısına saygı duruşuyla yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefikleri adına Türkiye'ye bir kez daha depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi ve Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.