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Giriş Tarihi: 14.2.2023 19:38

NATO Savunma Bakanları Toplantısında Türkiye için saygı duruşu

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'ye depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

AA
NATO Savunma Bakanları Toplantısında Türkiye için saygı duruşu

NATO ülkelerinin savunma bakanları, başta Ukrayna'ya destek olmak üzere birçok konuyu ele almak üzere, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Savunma Destek Grubu Toplantısı'nın ardından bir araya geldi.

TOPLANTI SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI

Toplantının açılışı Türkiye'deki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler anısına saygı duruşuyla yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefikleri adına Türkiye'ye bir kez daha depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi ve Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

BAKAN AKAR KATILAMADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılmadığı toplantılarda, Türkiye'yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılıyor.

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NATO Savunma Bakanları Toplantısında Türkiye için saygı duruşu
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