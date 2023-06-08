NATO tarihindeki en büyük hava tatbikatı 12 Haziran’da başlıyor

Almanya Silahlı Kuvvetler (Bundeswehr) tarafından yapılan açıklamada, 12-23 Haziran arasında 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personelin katılımıyla Alman Hava Kuvvetleri komutasında 'Air Defender 23' tatbikatı gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Air Defender 23 tatbikatı, NATO tarihinde hava kuvvetlerinin konuşlandırıldığı en büyük tatbikattır ve transatlantik dayanışmayı göstermektedir. 12-23 Haziran tarihleri arasında 25 ülkeden 10 bine yakın tatbikat katılımcısı, 250 uçakla Alman Hava Kuvvetleri komutasında Avrupa hava sahasında hava operasyonları gerçekleştirecek" denildi.

NATO tarihindeki en büyük hava kuvvetleri konuşlandırma tatbikatıyla katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğinin optimize edilmesi ve genişletilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Tatbikat senaryosunun NATO'nun 5'inci maddesi (Article 5) yardım senaryosuna göre modellenerek, bir kriz durumunda hava kuvvetlerinin ortak müdahale kabiliyetinin icra edileceği belirtildi. Tatbikatta ülkelerden gelen 23 farklı türde uçaklar, tatbikat sırasında Almanya'nın çeşitli noktalarında konuşlandırılacak. Tatbikata katılan ülkeler arasında ittifaka yeni katılan Finlandiya'nın yanı sıra Türkiye de yer alıyor.

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Amy Gutmann sosyal medya hesabı üzerinden tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin'in Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı karşısında, bu tür bir eğitim her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.