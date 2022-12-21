NATO: Türk İHA’ları yeniliğin örneği

Türk savunma sanayiinin ürettiği insansız hava araçlarına (İHA) dünyadan övgüler gelmeye devam ediyor. Son açıklama NATO'dan oldu. NATO'nun Yükselen Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Weel, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya Savaşı'nda büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna'daki Türk İHA'ları) Modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi bir örneği olduklarını düşünüyorum. İnsansız hava araçlarını son teknoloji savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe sahiptir. Ancak savaşın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük bir somut örnek sağlar" dedi.NATO Genel Sekreter Yardımcısı Weel, Ukrayna-Rusya Savaşı başladığından bu yana siber saldırıların savaştaki rolü ve öneminin tartışıldığını da söyledi. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kullanılan bomba, uçak ve tank gibi araçların "geleneksel savaş" kategorisine girdiğini belirten Weel, aynı zamanda savaşın modern teknoloji ile de yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Weel ayrıca "NATO ile yapmaya çalıştığımız şey de bu. Devletlerin, yeni teknolojilerin sorumlu kullanımının ne olduğunu tartışabilecekleri bir platform sağlamak. Bu nedenle, yapay zekâ ile savunma-güvenliğin kullanımı için bir yapay zekâ stratejisi tasarladık" dedi.