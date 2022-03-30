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Giriş Tarihi: 30.3.2022 15:15 Son Güncelleme: 30.3.2022 15:25

NATO ülkesinden petrol ve doğal gaz kararı: Rusya'ya en radikal planı biz uyguluyoruz

AA
NATO ülkesinden petrol ve doğal gaz kararı: Rusya’ya en radikal planı biz uyguluyoruz

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam ediyor. Son olarak da NATO ülkesinden flaş petrol ve doğal gaz kararı geldi. Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını dile getiren ülke son tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın Rus petrolüne bağımlılığını büyük ölçüde azalttığını ve Rus enerji kaynaklarından kurtulmak için Avrupa ülkeleri arasındaki en radikal planı başlattığını söyledi.

TARİH VERDİ

Petrol ve gaz ihracatından elde ettiği gelirin Rusya'yı beslediğini ifade eden Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını, tüm petrol ithalatının 2022 sonuna kadar sona erdirileceğini, doğal gaz ithalatının da mayıs ayında kesilmesinin beklediğini bildirdi.

VERGİLENDİRME ÇAĞRISI

Morawiecki, diğer AB ülkelerine Rus fosil yakıtlarından uzaklaşma, Avrupa Komisyonuna da "adil" ticaret için Rusya'dan ithal edilen tüm hidrokarbonları vergilendirmesi çağrısında bulundu.

Polonya dün de Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı almıştı.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Mueller, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Rusya'dan kömür ithalatının engellenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Mueller, Rusya'dan kömür ithal eden Polonyalı tüm özel kuruluşlara mali cezalar uygulanacağını bildirmişti.

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NATO ülkesinden petrol ve doğal gaz kararı: Rusya'ya en radikal planı biz uyguluyoruz
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