NATO ülkesinden petrol ve doğal gaz kararı: Rusya’ya en radikal planı biz uyguluyoruz

TARİH VERDİ

Petrol ve gaz ihracatından elde ettiği gelirin Rusya'yı beslediğini ifade eden Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını, tüm petrol ithalatının 2022 sonuna kadar sona erdirileceğini, doğal gaz ithalatının da mayıs ayında kesilmesinin beklediğini bildirdi.