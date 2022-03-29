NATO üyeliği konuşuluyordu! Avrupa ülkesi ’Rusya ile savaşa hazır!’

Rusya Ukrayna savaşı sürerken NATO ise Rusya'nın kuzeyinde son 30 yılın en büyük tatbikatını yürütüyor. NATO'nun devasa tatbikatında üyesi olmayan Finlandiya'nın yer alması dikkatleri çekerken Financial Times gazetesinde çarpıcı bir haber yer aldı. Rusya ile uzun bir sınıra sahip olan ülkede olağanüstü durumlar için planların hazır olduğu belirtildi.