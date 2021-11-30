NATO ve ABD Rusya’yı bir kez daha uyardı: Ağır bedelleri olur...

BAKANLARIN GÜNDEMİ YOĞUN

Riga'da iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ağırlıklı olarak Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliği ve Belarus'un Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırına göçmenlerin gelmesi sonrasındaki durum ele alınacak. Belarus'taki durumdan da Rusya'yı sorumlu tutan ABD ve birçok Batılı ülke, Rusya'ya son günlerde uyarılarını sık sık tekrarlıyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya ve Belarus dışında Afganistan'dan çekilme sonrasında çıkarılan dersler, ittifakın gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek zirvesinde kabul edilmesi planlanan yeni Stratejik Konsept belgesi de gündeme gelecek.

Toplantı konuları arasında özellikle Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinin ardından Batı Balkanlar'daki durum da bulunuyor.