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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:56

NATO Zirvesi öncesi Zelenskiy-Stoltenberg arasında kritik görüşme!

DHA
NATO Zirvesi öncesi Zelenskiy-Stoltenberg arasında kritik görüşme!

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ediyor. Gelen son bilgilere göre ise Ukranya lideri Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski, "Rus terörist saldırılarını önlemek için Ukrayna için güçlü bir füze savunma sisteminin önemini vurguladım" dedi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stoltenberg ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Rus saldırılarını önlemek için Ukrayna için güçlü bir füze savunma sisteminin önemini vurguladım" dedi. Stoltenberg de Zelenskiy ile savaş hakkında görüştüklerini belirterek, "NATO zirvemizde, yakın ortağımız Ukrayna'ya şimdi ve uzun vadede desteği artıracağız. NATO müttefikleri yanınızda" ifadelerini kullandı.

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NATO Zirvesi öncesi Zelenskiy-Stoltenberg arasında kritik görüşme!
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