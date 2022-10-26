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Giriş Tarihi: 26.10.2022 10:21 Son Güncelleme: 26.10.2022 10:35

NATO'dan dikkat çeken Türk pilot paylaşımı: Steadfast Noon'a damga vurdu

İHA
NATO’dan dikkat çeken Türk pilot paylaşımı: Steadfast Noon’a damga vurdu

NATO ülkeleri, 60'dan fazla savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da "Steadfast Noon" nükleer caydırıcılık tatbikatı yürütüyor. NATO'dan tatbikata ilikin yapılan paylaşımdaki 'Türk pilot' detayı gündem oldu.

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin Steadfast Noon tatbikatı çerçevesinde Avrupa'nın kuzeybatısında onlarca uçağın katılımıyla nükleer caydırıcılık yeteneklerini test ettiği ifade edildi. Rutin yıllık eğitim faaliyeti olduğu belirtilen tatbikatta 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'tan fazla uçak yer aldığı aktarıldı.

TÜRK PİLOTUN FOTOĞRAFINDA YER VERİLDİ

Paylaşımda ayrıca aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın da bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına yer verildi. Fotoğraflardan birinde ay yıldız desenli kask takan bir Türk savaş uçağı pilotu da yer aldı.

"HERHANGİ BİR GÜNCEL OLAYLA BAĞLANTILI DEĞİL"

Tatbikata dördüncü ve beşinci nesil savaş uçakları, gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katılıyor. ABD'nin B-52 uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmayacağı belirtilmişti.

Tatbikat öncesinde yapılan duyuruda, "NATO genelindeki hava kuvvetleri, 17 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren Kuzey-Batı Avrupa üzerinde onlarca uçağın dahil olduğu nükleer caydırıcılık yeteneklerini sergileyecek. NATO'nun 30 Ekim'e kadar sürecek olan tatbikatı, rutin ve tekrar eden bir eğitim faaliyetidir. Herhangi bir güncel olayla bağlantılı değildir" denilmişti.

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NATO'dan dikkat çeken Türk pilot paylaşımı: Steadfast Noon'a damga vurdu
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