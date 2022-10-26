NATO’dan dikkat çeken Türk pilot paylaşımı: Steadfast Noon’a damga vurdu

Tatbikat öncesinde yapılan duyuruda, "NATO genelindeki hava kuvvetleri, 17 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren Kuzey-Batı Avrupa üzerinde onlarca uçağın dahil olduğu nükleer caydırıcılık yeteneklerini sergileyecek. NATO'nun 30 Ekim'e kadar sürecek olan tatbikatı, rutin ve tekrar eden bir eğitim faaliyetidir. Herhangi bir güncel olayla bağlantılı değildir" denilmişti.