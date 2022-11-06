NATO’dan Erdoğan’a özel teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İstanbul'da Anadolu Ajansı'na gündemi değerlendirdi. Rusya'nın bir nükleer savaşın kazananının olmayacağını anlaması gerektiğini ve Ukrayna'nın kendini savunma hakkına sahip bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Şunu anlamalıyız ki bu savaşı Putin başlattı. Onun tercihiydi. Bu savaşı isterse yarın bitirebilir" dedi.Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair ise "Hem Ukrayna'ya destek sağlamada hem de Ukrayna'dan tahıl ihracatını sağlayan anlaşmayı kolaylaştırmada yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerimi sundum. Bu, gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı ve başta yoksul ülkeler olmak üzere tüm dünya için önemlidir. Türkiye, bunu mümkün kılmada kilit rol oynamıştır" dedi.