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Giriş Tarihi: 8.2.2022

NATO’dan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
NATO’dan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi. Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

ALMANYA: MEMNUNUZ
Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye'nin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi. "Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır" diyen Burger, Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.
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NATO’dan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü
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