NATO’dan İsveç ve Finlandiya memnuniyeti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gelişmeleri değerlendirdi. İsveç'in, Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacağına yönelik açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerinin tamamlanacağına ve tüm NATO üyelerinin katılım protokollerini meclislerinde onaylayacağına inanıyorum. Bu Türkiye için de geçerli" dedi. Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terörden yara almadı. O yüzden NATO müttefikleri ve İsveç ile Finlandiya'nın bu konuda daha fazla çalışmasını memnuniyetle karşılamalıyız" dedi.