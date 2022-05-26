Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya son tarih: O zamana kadar Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezseniz...
Giriş Tarihi: 26.5.2022 15:43 Son Güncelleme: 26.5.2022 17:11

NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya son tarih: O zamana kadar Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezseniz...

AA
NATO’dan İsveç ve Finlandiya’ya son tarih: O zamana kadar Türkiye’nin isteklerini yerine getirmezseniz...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurmasının yankıları devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin tutumuna destek vererek sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. İsveç ve Finlandiya'ya 28 Haziran'a kadar tarih veren Stoltenberg, bu tarihten önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına, bu iki ülkenin özellikle terör örgütü PKK/PYD unsurlarına verdiği destekten dolayı karşı çıkan Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi tutuma destek verdi. NATO'nun haziran sonunda Madrid'de yapacağı zirve öncesinde temaslarda bulunmak üzere 30 Mayıs'ta bu ülkeyi ziyarete hazırlanan Stoltenberg, İspanyol basınına konuştu.

"SORUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKİR"

"Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir." diyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu, her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü." şeklinde konuştu.

TERÖR LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKTİ

İspanyol gazetecilerin, Kürtler ile terör örgütü PKK'yı özdeşleştirme çabalarına karşı çıkan NATO Genel Sekreteri, "Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç Kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez." dedi.

"HALEN ZAMANIMIZ VAR"

İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davetli ülkeler olarak katılabilecekleri ancak 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını dile getiren Stoltenberg, "Benim hedefim hızlı bir sürecin olması ve bunun için halen zamanımız var." ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya son tarih: O zamana kadar Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezseniz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA