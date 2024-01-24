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Giriş Tarihi: 24.1.2024 04:41

NATO'dan Macaristan'a çağrı

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Michal Szczerba, X mesajında, "Macaristan Ulusal Meclisindeki meslektaşlarıma katılım sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olmaları çağrımı yineliyorum" dedi

AA
NATO’dan Macaristan’a çağrı

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Michal Szczerba, X mesajında, destekleri dolayısıyla NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonuna teşekkürlerini ileterek, "Macaristan Ulusal Meclisindeki meslektaşlarıma katılım sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olmaları çağrımı yineliyorum." ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında TBMM'nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, onay sürecini en kısa sürede tamamlayacağı konusunda Macaristan'a güvendiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Tüm NATO müttefikleri Vilnius'ta yapılan zirvede İsveç'i ittifakımıza katılmaya davet etme konusunda mutabık kaldı ve İsveç taahhütlerini yerine getirdi. İsveç'in üyeliği NATO'yu daha güçlü ve hepimizi daha güvenli kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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NATO'dan Macaristan'a çağrı
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