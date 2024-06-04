NATO’dan Rusya hazırlığı iddiası: ABD askerleri için özel koridor

Yaklaşık üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı kritik bir sürece giriyor. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği silahların Rus toprakları üzerinde kullanılmasına izin vermesi Moskova ile Batı arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı. İngiliz Telegraph gazetesi ise NATO, Rusya ile Avrupa arasında büyük bir savaşın yaşanması durumunda ABD askerlerini ve zırhlılarını sevk etmek için çok sayıda "kara koridoru" geliştirdiğini yazdı. Gazeteye konuşan yetkililere göre, ABD askerleri Moskova'nın olası bir saldırısına karşı koymak üzere önceden belirlenen 5 noktadan birine inecek. Askerler önceden planlanmış lojistik rotalara yönlendirilecek.