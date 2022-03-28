NATO’dan Rusya’ya gözdağı! Son 30 yılın en büyüğü: Dikkat çeken Finlandiya detayı...

NATO'nun açıklamasında "Cold Response 2022, NATO müttefikleri ve ortaklarından binlerce askeri bir araya getiren ve Norveç genelinde - soğuk hava koşullarında karada, havada ve denizde birlikte çalışma yeteneklerini test eden uzun zaman önce planlanmış bir tatbikattır. Müttefik ve ortak silahlı kuvvetleri uçsuz bucaksız vahşi doğada yürüyüş yapacak, gerçek yangın tatbikatı yapacak, dondurucu göllere atlayacak. Her şey, silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir tehdide veya krize yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için hayati becerilerin eğitimiyle ilgilidir." ifadeleri kullanıldı.