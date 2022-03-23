NATO’dan Rusya’ya uyarı: Nükleer savaşı kazanamazsın

Stoltenberg, NATO'nun savaşın Ukrayna sınırlarının ötesine sıçramamasını sağlama sorumluluğu olduğunu kaydetti.

"GENİŞ KAPSAMLI SAVAŞA YOL AÇAR"

NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan edilmesine karşı olduğunun altını çizen Stoltenberg, bunun NATO ile geniş kapsamlı bir savaşa yol açacağına işaret etti.