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Giriş Tarihi: 23.3.2022 17:45

NATO'dan Rusya'ya uyarı: Nükleer savaşı kazanamazsın

AA
NATO’dan Rusya’ya uyarı: Nükleer savaşı kazanamazsın

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nükleer silah kullanılmasının savaşın doğasını değiştireceğini belirten Stoltenberg, Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın düzenlenecek zirve toplantısından önce NATO ana karargahında yaptığı basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasının geniş kapsamlı sonuçları olacağını söyledi.

RUSYA'YA "NÜKLEER SAVAŞI KAZANAMAZSIN" MESAJI

Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı veren Stoltenberg, nükleer silah kullanılmasının da savaşın doğasını değiştireceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun savaşın Ukrayna sınırlarının ötesine sıçramamasını sağlama sorumluluğu olduğunu kaydetti.

"GENİŞ KAPSAMLI SAVAŞA YOL AÇAR"

NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan edilmesine karşı olduğunun altını çizen Stoltenberg, bunun NATO ile geniş kapsamlı bir savaşa yol açacağına işaret etti.

Yarınki zirvede Çin'in Ukrayna krizindeki rolüne değinileceğini de belirten Stoltenberg, müttefiklerin, "Çin'in, işgal için Rusya'ya maddi destek sağlayabileceğinden" endişe duyduklarını dile getirdi.

Stoltenberg, Moldova, Gürcistan ve Bosna-Hersek'e destek sözü verdi.

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NATO'dan Rusya'ya uyarı: Nükleer savaşı kazanamazsın
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