NATO’dan Rusya’ya uyarı: Nükleer savaşı kazanamazsın

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın düzenlenecek zirve toplantısından önce NATO ana karargahında yaptığı basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasının geniş kapsamlı sonuçları olacağını söyledi.
RUSYA'YA "NÜKLEER SAVAŞI KAZANAMAZSIN" MESAJI
Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı veren Stoltenberg, nükleer silah kullanılmasının da savaşın doğasını değiştireceğini söyledi.
Stoltenberg, NATO'nun savaşın Ukrayna sınırlarının ötesine sıçramamasını sağlama sorumluluğu olduğunu kaydetti.
"GENİŞ KAPSAMLI SAVAŞA YOL AÇAR"
NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan edilmesine karşı olduğunun altını çizen Stoltenberg, bunun NATO ile geniş kapsamlı bir savaşa yol açacağına işaret etti.