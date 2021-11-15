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Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:05 Son Güncelleme: 15.11.2021 14:18

NATO'dan son dakika Rusya açıklaması: Doğu Avrupa'da gerilim artıyor

AA
NATO’dan son dakika Rusya açıklaması: Doğu Avrupa’da gerilim artıyor

NATO ve Rusya arasındaki Doğu Avrupa gerilimi artıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı son dakika açıklamasında, Rus güçlerinin son haftalarda Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı yoğunlaşmasını gördüklerini bildirdi. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, son yaşananların ardından İngiliz ordusunun Rusya'yla savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti.

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük." açıklamasında bulundu.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter

Öte yandan; İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter da BBC'ye yaptığı açıklamada NATO'nun olası bir savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti.

İNGİLTERE'DEN SAVAŞ HAZIRLIĞI

İngiliz The Mirror gazetesi, İngiltere'nin savaş hazırlığında olduğunu yazdı. Haberde; 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün Rusya'nın 'istilası' durumunda Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olduğu ifade edildi. Gazeteye konuşan bir kaynak, birliğin hemen harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

Habere göre; İngiltere'nin oluşturduğu grupta özel kuvvet askerleri, özel keşif alayı askerleri, doktorlar, mühendisler, iletişim uzmanları ve ayrıca Aldershot'ta konuşlanan 16. Hava Taarruz Tugayından 400'e kadar paraşütçü yer alıyor.

"HAVADAN İNDİRME YAPMAYA HAZIRLAR"

Hemen harekete geçmeye hazır birliğe, çok hızlı bir şekilde konuşlandırılması gerekebileceği uyarısı yapıldığını belirten kaynak "400 ila 600 asker hazır. Tüm ekipmanlar paketlendi, Ukrayna'ya uçmaya ve havadan indirme yapmaya hazırlar" ifadelerini kullandı.

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NATO'dan son dakika Rusya açıklaması: Doğu Avrupa'da gerilim artıyor
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