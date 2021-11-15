NATO’dan son dakika Rusya açıklaması: Doğu Avrupa’da gerilim artıyor

İNGİLTERE'DEN SAVAŞ HAZIRLIĞI

İngiliz The Mirror gazetesi, İngiltere'nin savaş hazırlığında olduğunu yazdı. Haberde; 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün Rusya'nın 'istilası' durumunda Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olduğu ifade edildi. Gazeteye konuşan bir kaynak, birliğin hemen harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.