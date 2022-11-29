NATO’dan Türkiye ile dayanışma mesajı

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA MESAJI

Bildiride, NATO'nun 360 derecelik bir yaklaşımla tüm müttefikleri tüm tehditlere karşı koruyacağını vurgulanarak, "Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz." ifadesi yer aldı.

NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği kaydedilen bildiride, ittifakın kritik altyapılarına yönelik her türlü tehdide de birlik ve kararlılık içinde karşılık verileceği bildirildi.